Governo, De Petris (Leu): si rivela subito pessimo e pericoloso

Roma, 1 giu. - "Il buon giorno si vede dal mattino e questo governo si rivela subito pessimo e pericoloso". Lo dichiara la senatrice Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto.

"Senza neppure aspettare il giuramento del governo, il nuovo ministro degli Interni - aggiunge - già promette di tagliare i fondi per l'assistenza ai migranti, oltre tutto sparando cifre a casaccio. Al ministero della Famiglia siede un nuovo ministro che si è sempre distinto per dichiarazioni omofobe e antiabortiste. Al ministero dell'Economia c'è un economista convinto che sia una buona idea alzare l'IVA per finanziare la Flat Tax, insomma rubare ai poveri per dare ai ricchi", prosegue la senatrice di Leu.

"La nostra opposizione alle politiche xenofobe e discriminatorie di un governo in cui l'egemonia della Lega è evidente sarà strenua e intransigente, in Parlamento e fuori dal Parlamento. Sono curiosa di vedere come farà l'M5S a conciliare la promessa di introdurre misure contro la povertà con leggi come la Flat Tax e il gigantesco condono fiscale a cui sta pensando questo governo", conclude la presidente De Petris.