Governo, Coldiretti: con Centinaio inizia battaglia nella Ue

Roma, 1 giu. - "Con la nomina di Gian Marco Centinaio a ministro delle Politiche Agricole proprio nel giorno in cui l`Unione Europea ha presentato la riforma con i tagli alla politica agricola, inizia una dura battaglia per difendere il primato dell`agricoltura italiana in Europa per valore aggiunto, qualità, sicurezza alimentare ed ambientale". E` quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo che si congratula con il neo ministro e con l`intero Esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte e assicura "piena collaborazione nella difesa e valorizzazione del Made in Italy agroalimentare, oggi minacciato dalla visione omologante del cibo rappresentata in Europa dai Paesi del nord".

"Sovranità alimentare, etichettatura di origine obbligatoria di cibi e bevande, un nuovo approccio nei trattati di libero scambio con i Paesi terzi e il ripensamento delle scelte fatte sui voucher la cui cancellazione ha creato tanti disagi al settore, sono da sempre al centro dell`azione di Coldiretti e ora trovano riscontro anche nel contratto di Governo" ha precisato Moncalvo.

"Il primo impegno ora è la difesa dell`Italia nel negoziato avviato con la proposta di riforma della politica agricola (Pac) presentata dal Commissario Europeo Phil Hogan - ha proseguito Moncalvo sottolineando che - a pagare il conto della Brexit non puo` essere l`agricoltura che è la chiave per vincere le nuove sfide che l`Unione deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all`immigrazione, alla sicurezza." Indebolire l`unico settore realmente integrato dell`Unione, significa minare - ha concluso Moncalvo - le fondamenta della stessa Ue in un momento particolarmente critico per il suo futuro".