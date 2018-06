Gasparri: «Il centrodestra rimanga comunque unito»

ROMA - «Forza Italia sarà all'opposizione e continuerà a guardare anche in questo momento come orizzonte strategico alla prospettiva di un centrodestra unito. Quel centrodestra che quasi in tutte le città che andranno a votare il 10 giugno si presenterà coeso agli elettori. E lo ribadisco in un momento in cui i tre partiti fanno scelte diverse. Noi votiamo, coerenti con il programma comune, no al governo, Fdi preferisce un'estensione critica mentre la Lega ha deciso di far parte del governo. Saremo all'opposizione ma giudicheremo i fatti».

«È evidente che la presenza di Salvini al Viminale dovrebbe comportare una svolta condivisibile in materia di contrasto all'immigrazione clandestina e di sostegno alle forze di polizia. Così come non mi sfugge, da cattolico, la presenza in ruoli chiave nel governo dei leghisti Giorgetti e Fontana, le cui idee sulla vita e sulla famiglia sono le stesse che rappresento nella politica e nel Parlamento con convinzione e coerenza. E sono idee ben diverse da quelle che i grillini nel loro delirio territoriale hanno espresso con i sindaci Raggi e Appendino che hanno registrato all'anagrafe figli con due padri o due madri. Osserveremo i fatti. E avremo come riferimento il programma del centrodestra e la sua unità che non consideriamo archiviata ma certamente sottoposta alla verifica dei fatti».

«Saremo ancora più attivi nel Parlamento e nel Paese, senza sconti ma senza nemmeno distrarci quando bisognerà giudicare provvedimenti e iniziative. Forza Italia deve anche pensare a se stessa, alla sua riorganizzazione e al suo rilancio per occupare l'ampio spazio politico che la nostra coerenza ci consente di rappresentare». Lo dichiara il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.