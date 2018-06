Governo, Vitali (Fi): bene avvio, ma promesse sono mirabolanti

Roma, 1 giu. - "L'avvio del governo 'giallo-verde' è una buona notizia per i risparmiatori, per le aziende e per tutti i cittadini. Tuttavia, non possiamo nascondere le preoccupazioni per l'attuazione di un programma mirabolante, che contiene promesse che non si sa con che soldi dovrebbero essere mantenute". Lo afferma in una nota del coordinatore regionale di Forza Italia Puglia, il senatore Luigi Vitali.

"Un 'contratto di governo' dai contenuti - aggiunge - che rischiano di rimanere solo sulla carta, in cui, tuttavia, emerge forte la propensione verso una pericolosa deriva giustizialista. E c'è anche un grande assente: il Sud, per il quale non si prevede alcun intervento strutturale di ampio respiro. Sullo sfondo restano, quindi, tutte le nostre iniziali perplessità e ci auguriamo, per il bene del Paese, che la Lega onori gli impegni assunti in campagna elettorale con il centrodestra e con il nostro popolo".