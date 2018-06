Fassina: «Autolesionista accusa di Governo a trazione fascista»

ROMA - «Sta per nascere un governo dal segno inedito e, per molti versi, contraddittorio e preoccupante. L'incertezza pesa sulla capacità di guida del tecnico Conte, affiancato dai leader politici. Sul nesso Italia-UE, il nesso fondamentale per le prospettive costituzionali del nostro Paese, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro degli Affari Europei sono sulla linea giusta. Invece, al Ministero degli Interni c'è Matteo Salvini». E' quanto scrive Stefano Fassina sulla sua pagina Facebook.

«Agli Esteri, garantisce tutti l'intelligenza, l'esperienza e l'attenzione ai mutamenti geopolitici di Enzo Moavero. All'Ambiente è fondato avere aspettative positive con Sergio Costa, mentre preoccupa la neo-Ministra della Difesa. Per il resto della squadra, difficile dare un giudizio compiuto sulle personalità individuate, ma il cosiddetto 'Contratto' di governo inquieta per il capitolo sui diritti civili e le libertà. In Parlamento, dovremo essere capaci di fare sempre un'analisi differenziata: opposizione dura e disponibilità a verificare iniziative utili agli interessi economici e sociali in difficoltà».

«Sono patetiche e autolesionistiche le definizioni di 'governo di estrema destra', 'governo a trazione fascista' di chi cerca di rifarsi il look a sinistra, dopo aver abbandonato il suo popolo», conclude il suo post Fassina.