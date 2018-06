Governo, Nencini: non sarà del cambiamento ma del sovvertimento

Roma, 1 giu. - "Eccoli, l'avevamo pronosticato. Con un presidente del consiglio ostaggio dei due vice, ma soprattutto senza un programma e senza un cronoprogramma". Così il segretario del Psi, Riccardo Nencini.

"Resta la flat tax, che non porta un euro nelle tasche dei più poveri e del ceto medio - aggiunge Nencini -. Diventiamo un modello per l'Europa, pari all'Ungheria. Esportatori di una storia sepolta dai nostri nonni e dai nostri genitori. Non sarà un governo di cambiamento". Per Nencini, "sarà un governo di sovvertimento. Dovremmo costruire, e subito, un'Alleanza per la Repubblica" ha concluso.