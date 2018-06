Sala: tanti di valore si muovono a sinistra, ma serve unità

Milano, 1 giu. - "Vedo che tanti si stanno muovendo, singolarmente hanno un grande valore, ma bisogna lavorare insieme". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito del Pd e della sinistra dopo la nascita del governo Lega-M5s. "Il Pd deve fare opposizione, ma il Pd, e più in generale la sinistra, hanno un tema di ricostruzione al proprio interno per ridiventare centrali all'interno del dibattito politico. Mi preoccupa meno l'oppormi al governo rispetto al far sì che la sinistra sia al centro del dibattito politico. Adesso siamo la parte mancante, ne siamo consapevoli" ha aggiunto.