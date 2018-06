Fitto: Noi con l'Italia voterà contro fiducia a governo M5s-Lega

Roma, 1 giu. - "Un programma di Governo non condivisibile nei contenuti e che mette fortemente in discussione sia la tenuta dei conti pubblici sia la tenuta del centrodestra. Noi con l'Italia voterà contro la fiducia al governo gialloverde la cui azione tradisce molti dei punti fondamentali del nostro programma elettorale. Chi, andando al governo, lo invoca fa solo l'ennesima operazione di propaganda elettorale". Lo afferma Raffaele Fitto, presidente di Noi con l'Italia, in un post sulla sua pagina Facebook.