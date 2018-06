Pizzarotti: «Di Maio? Non ha mai lavorato»

ROMA - «Questo governo ha una composizione quantomeno pittoresca in termini di competenza, sbilanciamento a destra, e incompetenza su alcuni settori. Penso a tutti quelli nominati all'interno del cerchio di Di Maio, non tanto per competenza o esperienza, ma per vicinanza. Se guardiamo l'esperienza generale mi sembra evidente, a partire da Di Maio ministro al Lavoro senza aver mai lavorato». Così, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ai microfoni de I Funamboli su Radio 24, commenta la nascita del governo M5S-Lega.

NODO MANOVRA - «Si era detto che la competenza era importante e che si sarebbero presi i migliori cervelli per fare i Ministri, ma mi sembra che lo svolgimento sia stato diverso dal presupposto - aggiunge -. Detto questo, quando li vedremo in azione con la manovra finanziaria, diremo meglio. Adesso non voglio spingermi in polemiche inutili».