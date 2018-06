Sala: aspetto azioni Salvini da ministro al di là degli slogan

Milano, 1 giu. - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prima di giudicare il neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "bisogna capire davvero quali saranno le azioni al di là degli slogan". Lo ha detto a margine dell'inaugurazione di Radio City. "Oggi siamo ai primi giorni e non possono che esserci slogan, sia chiaro che io parlo e collaboro con tutti, ma difendo gli interessi della mia città" ha aggiunto il primo cittadino. "Suppongo che su alcuni temi che gli sono cari partirà in maniera incisiva" ha proseguito. Quanto all'annunciato taglio dei fondi per l'accoglienza dei profughi ha concluso: 'Non ho capito in cosa, in che formule".