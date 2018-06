Sala: non preoccupato da governo, ma rispetti Patto per Milano

Milano , 1 giu. - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto di non essere "preoccupato" dai futuri rapporti con il nuovo governo, ma ha chiesto che si rispetti, soprattutto in materia di infrastrutture, quanto previsto dal Patto per Milano. "Facciamoli lavorare. Non sono preoccupato, ma metto le mani avanti perché sento la mia collega di Roma dire che le misure per Roma Capitale sono nel programma. Immagino che rispetto al tema del reddito di cittadinanza al Sud ci sia molta aspettativa, per cui metto le mani avanti dicendo che Milano è una città che guida il Paese e vuole essere riconosciuta in questo ruolo" ha sottolineato.

"Ci sono alcuni ministeri che per noi sono importanti come il Mef e quello delle Infrastrutture, la Cultura e aspetto i ministri ad uno a uno a Milano per cercare di fare il punto" ha continuato il primo cittadino a margine dell'inaugurazione di Radio City.

"Non abbiamo un trascorso molto positivo - ha aggiunto riferendosi al neo ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli -, ma due persone che si occupano di istituzioni devono essere istituzionali quindi discutiamone. Quello che c'è da fare dal mio punto di vista è molto semplice: rispettare i dettami del patto per Milano, in particolare il finanziamento della metropolitana verso Monza".