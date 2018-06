Governo, Renzi: per noi cruciale principio democratico alternanza

Roma, 1 giu. - "Dopo 90 giorni di polemiche, il Paese ha finalmente un nuovo Governo. Noi siamo un'altra cosa rispetto alla maggioranza che compone questo esecutivo, radicalmente un'altra cosa. E mostreremo in Parlamento come si possa fare l'opposizione in modo civile. Ma questo non ci impedisce oggi di fare un grande in bocca al lupo al nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e alla sua squadra. Grazie al Governo uscente, guidato da Paolo Gentiloni, per la serietà dimostrato e per il lavoro fatto. Il principio democratico dell'alternanza e del rispetto istituzionale è per noi un punto cruciale. Viva l'Italia e viva la Festa della Repubblica". E' quanto scrive in un post sulla sua pagina Facebook l'ex premier Matteo Renzi.