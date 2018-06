Governo, Bergamini (FI): scende spread, adesso si abbassino tasse

Roma, 1 giu. - "La discesa dello spread è un'ottima notizia per tutte quelle famiglie, quei liberi professionisti e quelle imprese, che pagano un mutuo a tasso variabile. Adesso speriamo che oltre allo spread inizino a scendere anche le tasse. Il massacro fiscale che inizia con l'estate è davvero alle porte e i cittadini non aspettano altro che una boccata di ossigeno per ricominciare a respirare". Lo scrive su Facebook Deborah Bergamini, deputata toscana e responsabile comunicazione di Forza Italia.