Governo, Fassino: rivoluzionari al voto ma poi chiamano i tecnici

Roma, 1 giu. - "Questi movimenti quando si presentano agli elettori cavalcano ogni forma di demagogia, di radicalismo e spirito rivoluzionario poi invece quando devono scegliere da chi farsi rappresentare sono molto meno rivoluzionari devono ricorrere a persone che abbiano competenza, esperienza e capacità". Lo ha detto il deputato Pd, Piero Fassino, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, commentando la composizione del nuovo governo. "E siccome non ne dispongono dentro il loro movimento - ha aggiunto Fassino - guardano fuori e chiamano i tecnici. Hanno veramente una bella dose di spregiudicatezza".

"Questo governo - ha sottolineato Fassino - ha un chiaro segno populista. Lega e 5S hanno preso i voti presentandosi come movimenti 'anti' e 'contro'. Ora bisognerà vedere cosa saranno in grado di fare davvero. In questi 90 giorni si è vista una grande divaricazione tra quello che hanno detto agli elettori in campagna elettorale e ciò che veramente riusciranno a realizzare".

"Siamo all'opposizione di questo governo - ha concluso Fassino - Non inseguiremo i populisti sul loro terreno perchè non si è credibili se si diventa più populisti dei populisti. Sarà un'opposizione consapevole di quanto sia difficile governare, avendo già governato in passato. Quando ci troveremo di fronte a proposte demagogiche le contrasteremo proponendo cose in cui il Paese possa riconoscersi".