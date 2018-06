Governo, M5S: con Costa esecutivo amico dell'ambiente

Roma, 1 giu. - "Buon lavoro ministro Sergio Costa! Finalmente gli italiani avranno un Ministro ed un Governo che mettono l'ambiente al centro delle loro politiche. Un programma che il generale Costa potrà realizzare con il pieno sostegno parlamentare del Movimento 5 Stelle e di tutta la maggioranza. Un programma che prevede tutte le nostre storiche 'stelle' pienamente indicate nel 'Contratto del Governo del Cambiamento': dall' acqua pubblica, allo stop del consumo di suolo, dall'economia circolare-rifiuti zero, alle politiche di efficienza energetica, rinnovabili e le bonifiche". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato.

"Sono tutti investimenti innovativi ad alto potenziale occupazionale, tanto che sia l'economia circolare che le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica sono tra settori chiave per i grandi investitori. Una strenua difesa dell'ambiente ed il rilancio dell'economia vanno a braccetto" continuano i parlamentari pentastellati. "Ci aspetta un grande lavoro, da fare al fianco delle associazioni, dei comitati territoriali e di quella miriade di Comuni virtuosi che in questi anni hanno lottato con noi ed ora troveranno in questo Governo dei sinceri paladini dell'ambiente. I riconoscimenti già arrivati oggi da Greenpeace, Wwf, Legambiente per la nomina di Costa, sono il primo passo di un cammino virtuoso che vogliamo fare tutti insieme" concludono i parlamentari delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle.