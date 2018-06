Governo, Grimoldi: bene leghista al ministero delle Autonomie

Roma, 1 giu. - "E' stata dura, hanno provato a fermarci in tutti i modi, ma alla fine ha vinto il popolo e ha vinto la democrazia. E da adesso finalmente partirà il cambiamento, grazie a Matteo Salvini, grazie alla Lega e ai suoi ministri. Siamo lieti che al dicastero degli Affari Regionali e delle Autonomie ci sia un esponente della Lega, Erika Stefani, che avrà la giusta sensibilità politica per dare priorità alla trattativa per dare maggiore autonomia a quelle Regioni, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che ne hanno fatto richiesta". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.