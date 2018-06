Governo, Casini: Moavero era il custode del rigorismo tedesco

Roma, 1 giu. - "Ricordo che Moavero durante il governo Alfano-Bersani-Casini era il custode del rigorismo tedesco, per cui se non ha cambiato idea in questi anni dovrebbe essere una garanzia da questo punto di vista -ha dichiarato Casini. Anche Tria è una persona seria, quindi mi auguro che molti danni non se ne facciano. Savona? Il ministero degli esteri è uno, non sono due, quello degli affari UE è un altro ministero. Mi auguro che non sia una linea di irresponsabilità. Ascolteremo il Presidente del Consiglio illustrare le sue linee programmatiche in Parlamento". Il Sen. Pierferdinando Casini (Gruppo Autonomie) è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Ho scelto Cusano - Dentro la notizia", condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano.

"Se posso fare una battuta direi che ride bene chi ride ultimo -ha affermato Casini-. Alla fine la pazienza, la tenacia, il senso dello Stato, l'equilibrio di Mattarella ha prevalso sulle bizze, i cinismi, le tentazioni elettorali di tutti questi protagonisti che non è che abbiano fatto una figura straordinaria. Peraltro non si è capito cosa è cambiato dal giorno in cui, minacciando l'impeachment, avevano sdegnosamente rifiutato che Savona cambiasse ministero e alla fine Savona ha cambiato ministero. Probabilmente hanno capito che era pura irresponsabilità andare alle elezioni sulle macerie dell'Italia e mi riferisco a Salvini, perché mi sembra che sia stato lui a dare le carte in questa vicenda. Un Paese che ha il debito pubblico come l'Italia i rischi li corre sempre, per cui ci vuole la capacità degli amministratori di avere la consapevolezza di essere seduti su seggiole particolarmente scomode. Mi auguro che i ministri di questo governo abbiano il senso di responsabilità che si conviene all'Italia perché i risparmi degli italiani sono affidati anche a loro. Mi auguro che smentiscano le previsioni negative, comprese le mie, e facciano meglio di quanto pensiamo".