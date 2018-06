Governo, Marcucci: non saliremo sui tetti, non faremo i gufi

Roma, 1 giu. - "Lo diciamo dal 5 marzo. Chi ha vinto le elezioni deve avere il coraggio di governare l`Italia. Ci hanno messo 90 giorni, bruciando enormi risorse pubbliche, prima di essere costretti a varare una maggioranza, che era già evidente nei fatti".Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

"M5S e Lega hanno promesso di tutto-sottolinea l'esponente dem- dalla flat tax al reddito di cittadinanza, dal blocco dell`immigrazione alla lotta senza quartiere all`Europa. E' un programma diametralmente opposto al nostro ma ora in Parlamento verificheremo costantemente la loro attività. Faremo un`opposizione concreta, ma siamo anche pronti nel caso a riconoscere i risultati dell'esecutivo. Non saliremo sui tetti - specifica Marcucci - non faremo i gufi: per noi l`Italia viene davvero prima di tutto il resto. La democrazia prevede l`alternanza: chi ha vinto deve rappresentare il Paese, chi ha perso deve prepararsi al prossimo giro". "Il Pd ha governato 5 anni: noi siamo orgogliosi dei risultati ottenuti con Renzi e con Gentiloni. Auguriamo al presidente Conte di fare meglio di noi", conclude il capogruppo dem.