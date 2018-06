Ue, Casellati: sussidiarietà è principio cardine

Roma, 1 giu. - "Pensare di isolare la dimensione costituzionale nazionale, significa ignorare le tendenze di fondo del 'processo', di per sè insite nella Carta costituzionale del 1948. E' l'intuizione che i nostri padri costituenti ci hanno affidato con la lungimirante apertura dell'art. 11 della Costituzione, che ha concretamente saputo anticipare ed accompagnare il processo di integrazione europea". Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati parlando, nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, in occasione del convegno "Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive".

"Nello spazio costituzionale europeo, infatti, il principio di sussidiarietà, quale criterio cardine del processo federatore, diventa il filo di connessione tra i diversi livelli territoriali ove si esprime la rappresentanza e la decisione politica. E' proprio da qui - sottolinea la Casellati - che l'Italia, sotto il profilo riformatore, può e deve ripartire per riscoprire la propria dimensione autonomistica, coniugata nell'articolo 5 della Costituzione come 'altra' faccia del principio unitario. Oggi più che mai appare prioritaria una seria presa di coscienza rispetto alla portata innovatrice del principio di sussidiarietà costituzionalizzato dalla riforma del 2001". "A vent'anni dalle riforme Bassanini - conclude - è necessario passare dalla fase di ricognizione delle problematiche connesse al decentramento delle funzioni amministrative a quella di individuazione di soluzioni effettive di riassetto delle autonomie locali".