Milano, 1 giu. - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "sta facendo molto bene e sarà un ottimo governatore, non ha bisogno di essere puntellato da nessuno, tantomeno dai 5 stelle che sono lontani anni luce dalla nostra idea di Lombardia. Un'idea che rappresenta una prospettiva per tutto il Paese". Lo ha detto il coordonatore nazionale di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, a proposito del possibile impatto sulla maggioranza in Lombardia dalla nascita del governo Lega-M5s.