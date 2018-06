Gelmini: «In Forza Italia il rinnovamento è già in corso»

ROMA - «Il primo ad andare in Europa con la schiena dritta a mettere in discussione le regole europee è stato Berlusconi che per questo ha pagato un prezzo altissimo. Altra cosa, però, è minacciare l'uscita. Si tratta di una narrazione dannosa che non ci convince. Non è certo isolando l'Italia che si può cambiare l'Europa». Così Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervistata da «Il Giornale».

RINNOVAMENTO - In un'intervista a Radio anch'io (Rai Radio 1) la Gelmini ha poi parlato del rinnovamento di Forza Italia che «è già in corso. Il Presidente Berlusconi sta già lavorando a profondi cambiamenti dentro il partito, anche attraverso il coinvolgimento della nuova classe dirigente nata in questi anni sui territori».