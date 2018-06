ActionAid: governo 'zoppo' senza un ministro per le Pari Opportunità

Roma, 1 giu. - ActionAid augura buon lavoro al nuovo Governo, che inizia oggi il suo cammino prestando giuramento. Se l`esecutivo a guida Lega-M5S vuole essere un vero governo del cambiamento, non può dimenticare di dare un segnale forte contro la violenza sulle donne e le disuguaglianze di genere, inserendo questi temi tra le priorità della sua Agenda.

A giudicare dai suoi primi passi, tuttavia, il governo non ha fatto dei diritti delle donne una delle sue priorità. Nella lista dei ministri manca infatti un ministro per la Pari Opportunità, mentre le donne ministro sono soltanto cinque (di cui tre senza portafoglio) su un totale di 18 dicasteri. Se si vuole imprimere una svolta, si può e si deve fare di più.

Tra le altre cose, ActionAid ha chiesto l`attuazione del Piano Nazionale Antiviolenza 2017-2020, e che esso sia seguito da Piani successivi per assicurare stabilità in termini di azioni strutturali e finanziamenti. La campagna "Lascia il segno" ha anche ribadito la necessità di una rete più forte per proteggere le donne e l`importanza di iniziare la battaglia culturale dalle scuole, rifiutando stereotipi e sessismo anche nel linguaggio della politica.