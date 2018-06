Il nuovo governo rassicura Piazza Affari. Spread in calo a 216

MILANO - L'uscita da quasi tre mesi di stallo politico con la nascita di un governo targato Lega-M5S, che allontana lo spauracchio di nuove elezioni in estate, ha messo le ali a Piazza Affari. L'indice principale Ftse Mib segna a metà seduta un rialzo del 2,5% a 22.327 punti, registrando la migliore performance in Europa. In deciso recupero le banche, che maggiormente avevano sofferte nelle ultime sedute: Bper +10%, Banco Bpm +7,7%, Ubi +7,3%, Unicredit +5,8%.

SCENDE LO SPREAD - Con la soluzione trovata alla crisi politica, è in ulteriore restringimento sul mercato obbligazionario secondario lo spread, che scende sino a 216 punti dai 241 della chiusura di ieri mentre il tasso del Btp decennale si porta al 2,5% e quello a 2 anni allo 0,78%. Solo tre giorni fa lo spread veleggiava sopra i 300 punti.