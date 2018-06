Mulè: ministri non dovranno solo chattare ma dare risposte

Roma, 1 giu. - "Luigi Di Maio, il primo ministro nella storia della Repubblica ad aver nominato il Presidente del Consiglio, prenderà coscienza del Paese reale. Dovrà uscire dalla stanzetta dove fa le sue dirette Facebook per cominciare a fare finalmente qualcosa. Farà i conti con la durissima realtà, come i 14 mila lavoratori dell'Ilva che rischiano il posto di lavoro, così come i 361 dipendenti della Fedex che stamattina hanno fatto un sit in davanti alla Camera". Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo a 'L'aria che tira' (La7).

"I nuovi ministri - ha aggiunto - non dovranno solo 'valutare' o chattare ma scegliere, decidere, dare risposte, perché in ballo c'è lo sviluppo del Paese e la vita dei cittadini. Noi li aspetteremo al varco".