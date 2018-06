Marine Le Pen: «Bruxelles ha perso»

PARIGI - La presidente del partito francese Front National, Marine Le Pen, si è congratulata con l'alleato italiano della Lega e con il suo leader Matteo Salvini per l'accordo con il Movimento 5 Stelle per la nascita di un governo in Italia, «una vittoria della democrazia sulle intimidazioni» di Bruxelles. «Bravi alla coalizione di @matteosalvini e alla Lega che formano finalmente il nuovo governo italiano. E' una vittoria della democrazia sulle intimidazioni e le minacce dell'Unione europea. Nulla impedirà il ritorno dei popoli sulla scena della storia!» ha twittato la numero uno del Front National.