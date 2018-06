Lupi: «Rischio blocco grandi opere»

MILANO - Il coordinatore nazionale di Noi con l'Italia e ex ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, non si aspetta «nulla di buono» dal nuovo governo e si è detto «molto preoccupato» dal rischio di un blocco delle grandi opere come Tav e Pedemontana lombarda da parte dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

«Se attueranno il contratto di governo che hanno scritto - ha aggiunto l'ex ministro - non mi aspetto nulla di buono: di acqua pubblica non si sentiva parlare da 20 anni, sulla giustizia si fa un passo indietro. Sulle infrastrutture in particolare sono molto preoccupato, soprattutto qui in Lombardia dove dobbiamo completare opere come la Pedemontana» ha detto a margine della presentazione del premio «Costruiamo il futuro».

«Mi auguro solo che Matteo Salvini e la Lega attuino i punti contenuti nel programma di centrodestra, votato dal 37% degli italiani e non votino invece ciò che non è presente in quel programma. Comunque il governo e finalmente nato e lo metteremo alla prova e non voteremo ovviamente la fiducia» ha continuato Lupi.

Quanto all'atteggiamento del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per l'ex ministro «si è assunto la responsabilità di dire a Salvini 'se ritieni importante fare questo governo fallo, anche se per noi è un errore'. Nel 2013 accadde la stessa cosa, cercammo di portare i contenuti del nostro programma nel governo, mi auguro che Salvini faccia la stessa cosa».