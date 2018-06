Governo, Ronzulli: Fi a opposizione difende interessi Paese

Roma, 1 giu. - "Forza Italia sarà all`opposizione, saremo guardiani a difesa degli interessi del Paese, sempre leali verso i nostri elettori, senza mai venir meno ai nostri ideali". Lo afferma Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia.

"Speriamo che nell`agenda del governo gialloverde - aggiunge Ronzulli - ci sarà spazio per quei provvedimenti che erano presenti nel programma del centrodestra, per il rispetto che si deve agli elettori che hanno creduto alle nostre idee e che hanno fatto arrivare la nostra coalizione per prima alle elezioni. Fin da subito daremo battaglia in Parlamento per portare avanti misure a favore di cittadini, famiglie e imprese, sollecitando tutti al massimo impegno per recuperare questi 3 mesi di stallo che si sono persi per la formazione del governo". "Contemporaneamente - conclude Ronzulli - lavoreremo alla riorganizzazione e al rinnovamento di Forza Italia per continuare ad essere sempre più punto di riferimento per tutti quei milioni di italiani moderati, liberali e di buonsenso che non vogliono `morire` grillini".