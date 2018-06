Governo, Confindustria UD: lo giudicheremo dai fatti

Udine, 1 giu. - "Auguriamo buon lavoro al nuovo Governo. Lo giudicheremo dai fatti". La presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, commenta così la nascita dell'esecutivo Conte.

"L'Italia - prosegue Mareschi Danieli - ha bisogno di soluzioni, non di conflitto tra le istituzioni, che non porta mai del bene al Paese. Speriamo, dunque, che si possano abbassare i toni della polemica istituzionale e ci si metta al lavoro. Ribadito il nostro approccio no partisan, è chiaro che ci attendiamo risposte sui temi che l'Associazione ha da tempo posto all'attenzione di tutte le forze politiche: crescita, lavoro, inclusione sociale, infrastrutture, debito pubblico, pensioni, ammodernamento della pubblica amministrazione e della giustizia, per citarne soltanto alcune. L'Italia deve fare della questione industriale una priorità, come accade nei più importanti paesi con le cui economie ci confrontiamo ogni giorno".

"L'Italia che produce - aggiunge la presidente degli Industriali friulani - ha ben chiaro che l'Europa è imprescindibile. Possiamo criticarla per quello che non fa e lavorare per migliorane l'assetto, ma senza Europa saremmo più soli, più deboli e più poveri in un mondo nel quale ci misuriamo con colossi del calibro della Cina e degli Usa. E poi, basta considerare la questione europea come una questione interna tra Governi europei. La partita si gioca tra l'Europa e il resto del mondo".