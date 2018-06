Mattarella: «Le tensioni si ricompongo nelle Istituzioni»

ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica, ha inviato un messaggio ai Prefetti d'Italia «affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza del 2 giugno». Un messaggio che sembra far riecheggiare le riflessioni del presidente sulla lunga crisi politica per la formazione del governo.

COESIONE SOCIALE - Il Capo dello Stato sottolinea nel suo messaggio l'importanza dell'unità e della coesione del Paese e la capacità delle istituzioni repubblicane di «reggere» a tutte le tensioni. «Il bene della coesione sociale, alla cui tutela si rivolge una parte importante della vostra attività - spiega Mattarella ai prefetti -, si consolida con le scelte di corresponsabilità e di cittadinanza attiva che ciascuno è chiamato a operare nell'interesse generale. Tensioni e prove trovano nel quadro delle istituzioni repubblicane piena possibilità di espressione e composizione, in una nazione unita e solidale».

ATTENZIONE AI FATTORI DI DISAGIO - Mattarella nel suo discorso per i prefetti sottolinea come «l'attenzione, declinata dai Prefetti nel dialogo costante con i Sindaci e le collettività locali, verso i fattori di disagio e disuguaglianza rende la nostra società più forte, grazie a interventi coordinati sui temi delle periferie, delle marginalità, delle nuove povertà, e la promozione di forme più avanzate di solidarietà verso le fasce deboli della popolazione, le famiglie in difficoltà, i giovani senza lavoro, gli anziani».

FENOMENO DELLE MIGRAZIONI - «Allo stesso modo, la costante e leale collaborazione fra tutte le componenti istituzionali e sociali chiamate a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni consente di affrontare l'individuazione di soluzioni in grado di garantire legalità, accoglienza e integrazione - sottolinea il Capo dello Stato -. Le prospettive di progresso e benessere si rafforzano grazie all'efficace contrasto alle pervicaci forme di criminalità organizzata, malaffare e corruttela che impoveriscono la collettività e pregiudicano la libera concorrenza fra le imprese».

SICUREZZA - «Strumenti di prevenzione amministrativa e protocolli sempre più avanzati consentono di intervenire contro i tentativi di infiltrazione ed a tutela della libertà e trasparenza delle attività economiche e contrattuali di pubblico interesse. Il bene della sicurezza è responsabilità comune e tutti abbiamo il dovere di contribuirvi, con comportamenti ispirati alla piena legalità, contro ogni forma di violenza e intolleranza - conclude Mattarella -. Efficaci strategie di prevenzione sono in campo, volte a garantire la sicurezza dei cittadini rispetto alle minacce del terrorismo interno e internazionale, che si alimentano nella cultura dell'odio e della violenza».