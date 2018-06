Cottarelli: «Rischioso crescere facendo deficit»

ROMA - «Ho sempre detto che nel contratto di governo ci sono parti che condivido che sono quelle della lotta alla corruzione, la riduzione della burocrazia, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale anche se gli strumenti non mi convincono molto. Io continuo ad avere avere un problema sul fatto che un paese come l'Italia non si può permettere di cercare di far crescere l'Italia con più deficit pubblico. Lo potremmo fare se il debito fosse basso, ma secondo me è rischioso farlo facendo più deficit». Così Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio dei conti pubblici dell'Università Cattolica ed ex premier incaricato ha risposto ai microfoni di Agorà condotto da Serena Bortone, alle domande riguardanti il nuovo governo.

GIORNI FATICOSI - Il nuovo governo politico è un grande sollievo? «Si, le vacanze estive andavano rovinate se no», scherza Cottarelli e poi aggiunge: «Sono stati giorni faticosi, in particolare ieri di giorni di attesa snervante ma alla fine è finita bene, quindi sono contento».