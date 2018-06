Bernini avvisa la Lega: «Basta spot promozionali»

ROMA - «L'Italia ha un governo dopo quasi 90 giorni di colpi di scena sconcertanti. Un esecutivo che nasce con un programma che non condividiamo, con una struttura ministeriale in parte tecnica e molto sbilanciata sul M5S, sulla cui maturità di governo non nutriamo alcuna fiducia. Confermiamo quindi il no di Forza Italia a questo esecutivo». Lo afferma in una nota Annamaria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

SAREMO VIGILI - «Nella aule parlamentari incalzeremo su sviluppo, infrastrutture, tasse, giustizia, vigilando sui singoli punti di programma nell'interesse delle famiglie, delle aziende, dei lavoratori, dei risparmiatori. Ci auguriamo - aggiunge - che i Ministri della Lega sappiano far valere le posizioni e gli impegni del centrodestra su cui 12 milioni di italiani ci hanno dato la loro fiducia. Saremo vigili e daremo battaglia su provvedimenti che non rappresentano l'interesse dei cittadini ma solo spot promozionali, come il reddito di cittadinanza - conclude -. Gli italiani hanno necessità di un governo serio ed autorevole, non di un'eterna campagna elettorale delle infinite promesse».