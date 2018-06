Governo, da Università Tor Vergata nuovo ministro Economia Tria

Roma, 1 giu. - È il Professor Giovanni Tria, Preside della Facoltà di Economia dell`Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", il nuovo Ministro dell`Economia e Finanze. "Un economista di straordinarie capacità - è il commento del Rettore di "Tor Vergata" Giuseppe Novelli, in un comunicato ufficiale dell'Ateneo della Capitale - fortemente impegnato nel processo di crescita e di internazionalizzazione del nostro Ateneo. Con grande equilibrio e attenzione, nell`ambito delle attività accademiche di questi ultimi anni e confermando l`indiscusso valore della nostra scuola di economisti, Tria ha saputo consolidare partnership istituzionali di alto livello e instaurare in maniera proficua relazioni strategiche con numerosi Paesi esteri. Non a caso, il Dipartimento di Economia e Finanza cui afferisce è stato riconosciuto dal MIUR come uno dei Dipartimenti di eccellenza in Italia. A nome di tutto l`Ateneo, faccio al neo Ministro Tria, collega di lunga data, le mie più sincere congratulazioni, certo che saprà offrire la sua esperienza e competenza a beneficio dell`intero Paese".

Giovanni Tria è anche membro dell`Advisory Board Tor Vergata, l`organo strategico di Ateneo presieduto dal Premio Nobel Aaron Ciechanover.