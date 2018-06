Centinaio: con Colle incomprensioni, su Savona non avevamo capito

Roma, 1 giu. - Sul caso di Paolo Savona "con il presidente Mattarella, domenica scorsa, c`è stato un misunderstanding. Noi avevamo capito che il Presidente non voleva Savona da nessuna parte. Dopo quell`irrigidimento del Quirinale però è ripresa la diplomazia dei due schieramenti e della Presidenza e abbiamo cercato e trovato un punto di mediazione che soddisfa tutti". Lo ha detto, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, il neo ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio.

Per Centinaio non c`è bisogno di fare dichiarazioni ufficiali pro Euro perché "il piano B non esiste, il contratto di governo non lo prevede e il contratto, ricordiamolo è anche con gli italiani. Con il Presidente Mattarella - aggiunge - non abbiamo mai parlato di uscita dall`Euro e di piano B". Il ministro conferma infine che nei provvedimenti del governo troverà spazio la misura per asili nido gratis ma non agli immigrati. "Dobbiamo concretizzare quello che abbiamo detto in campagna elettorale, prima gli italiani - conclude - per farlo andremo anche a dei conflitti con la Corte Costituzionale. Questo paese lo devono portare avanti gli italiani. Non è razzismo".