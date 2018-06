Centinaio: Lega non è di destra, non siamo junior partner governo

Roma, 1 giu. - "La Lega non è di destra. Il New York Times ci definisce di estrema destra? Mandino qui la loro redazione e provino a conoscere gli italiani e la politica italiana invece di blaterare". Il neo Ministro dell`Agricoltura Gian Marco Centinaio parla al Circo Massimo di Radio Capital, a poche ore dal giuramento del nuovo governo al Quirinale.

"Se m`avessero chiesto qualche giorno fa avrei risposto che ero molto pessimista, eravamo nell`impasse - spiega l`esponente leghista - ma non è vero che Salvini in realtà stesse pensando al ritorno al voto. Certo per noi sarebbe stato più semplice, avremmo capitalizzato. Matteo però a noi diceva sempre: `dobbiamo provare a governare per fare quello che abbiamo promesso` in campagna elettorale".

"Non ci sentiamo e non siamo `junior partner` nel governo - dice il ministro - per questo faccio i complimenti a Salvini e Giorgetti che hanno portato avanti la mediazione e a Di Maio che ha capito che con questa operazione anche noi ci stavamo mettendo molto in gioco soprattutto rispetto alla coalizione di centrodestra".

Infine sul suo dicastero Centinaio promette che prenderà in esame "tutti i provvedimenti del predecessore e con le cose positive si andrà avanti mentre quelle negative verranno modificate. Ma è da stupidi buttare via tutto quello che è stato fatto in precedenza come invece hanno fatto alcuni ministri del Pd".