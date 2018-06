Governo, Messina: mettere al centro risparmi famiglie e imprese

Milano, 1 giu. - L'economia italiana "è forte, con fondamentali solidi" e "conto sul fatto che chi assumerà delle responsabilità istituzionali metta al centro della sua iniziativa i risparmi delle famiglie, la forza delle nostre imprese e il nostro ruolo di leader a livello europeo". Lo ha dichiarato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in un'intervista all'Handelsblatt all'indomani della nascita del nuovo Governo targato Lega-M5S.

Secondo Messina la priorità sarà "proseguire nella crescita per ridurre la disoccupazione e affrontare le situazioni di squilibrio createsi nel Paese: la povertà, il ritardo del Mezzogiorno, puntando in particolare sullo sviluppo delle infrastrutture". Per farlo, ha sottolineato, "dobbiamo perseverare nella riduzione del debito pubblico, perché l`aumento del debito pubblico significa un Paese più fragile a danno di chi è più debole".