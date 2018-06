Messina: futuro Italia è in Europa, darà contributo a riforme

Milano, 1 giu. - "Non c`è futuro per l'Italia se non in Europa", il nostro Paese "ci sarà e potrà dare il suo contributo alle necessarie riforme dei processi della governance europea". Lo ha dichiarato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in un'intervista all'Handelsblatt.

"Negli ultimi anni, nel fronteggiare la crisi più dura del dopo guerra, le istituzioni europee non sono state all'altezza del loro compito - ha sottolineato Messina - L'Europa deve ritrovare le ragioni più profonde collocate alle alla base del suo progetto originario: un insieme di popoli accomunati dalla pace, dalla solidarietà e dalla capacità di competere insieme sullo scacchiere internazionale".

Secondo il numero uno di Intesa Sanpaolo, "i veri rischi per un indebolimento dell'Europa vengono dalla minor coesione alla base del rapporto tra i Paesi che ne fanno parte". "Penso al problema dei migranti, un tema enorme - ha detto - L'Italia di recente lo ha affrontato con politiche più decise e ha raggiunto risultati importanti. Ma è stata lasciata sola, creando le condizioni perché le nostre famiglie si sentiressero meno sicure. Ritrovare le ragioni di un`Europa politica significa un`Europa più forte, più coesa, in grado di tornare a essere protagonista nelle partite che si giocano nei mercati globali. In particolare in una fase come questa - ha concluso Messina - nella quale ci troviamo ad affrontare una guerra commerciale a noi sconosciuta almeno in tempi recenti".