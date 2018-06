Governo, Tajani: è populista, Ue giudicherà i fatti

Roma, 1 giu. - "Premesso che il governo italiano lo decidono gli italiani, l'Europa valuterà gli atti concreti che questo governo farà. C'era una grande preoccupazione perché sinora erano prevalsi gli interessi di partito sugli interessi dei cittadini. Adesso si è trovata una sintesi e i partiti che fanno parte del governo dovranno dimostrare che metteranno gli interessi dei cittadini davanti a tutto". Lo afferma, intervistato da Qn, il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani.

L'esecutivo Lega-M5s è populista? "Vediamo quello che saranno capaci di fare. Io ho molti dubbi anche perché non mi tornano i conti economici, non vedo le coperture per le misure annunciate" e tra l'altro, osserva Tajani, "si è perso almeno una settimana" perchè "se i Cinque stelle invece di parlare di impeachment avessero subito fatto la proposta che poi hanno fatto a Salvini forse si poteva avere un governo una settimana fa, facendo meno danni alle nostre istituzioni e alle tasche dei cittadini". "Mi pare che il programma sia assolutamente non convincente, basti pensare a quel reddito di cittadinanza che incentiva a non lavorare. Bisogna creare posti di lavoro, non fare regali - ribadisce -. Un conto è aiutare le famiglie, i pensionati, un conto è varare un provvedimento demagogico e assistenzialista che rischia di far saltare i conti dello Stato".

Paolo Savona? "Il ministero degli Affari Europei è il ministero che si occupa in Italia dell'implementazione delle direttive comunitarie, delle procedure di infrazione, non è il ministero che tiene i rapporti con l'Europa - conclude Tajani -. Comunque nell'interesse dell'Italia mi auguro che il professor Savona, uomo di spessore, faccia bene", conclude Tajani.