Governo: studenti chiedono chiarezza al nuovo ministro Bussetti

Roma, 1 giu. - "Nel Contratto di Governo si parla genericamente di `superamento` della legge 107, ma non vengono indicate le misure specifiche, né le risorse finanziarie con cui investire in istruzione. Bussetti deve partire dalle proposte rivendicate in piazza dagli studenti di tutto il Paese". A chiederlo a l neo ministro della scuola e dell'Università, Marco Bussetti è l'Unione degli studenti.

"Vogliamo l`abolizione della 'Buona Scuola', condizione necessaria per ridare alle studentesse e agli studenti del Paese un`istruzione di qualità. - ha affermato Francesca Picci, Coordinatrice nazionale di Unione degli Studenti - Deve essere ridotto il monte ore obbligatorio di alternanza scuola-lavoro, mentre deve essere approvato dal Miur un Codice etico per escludere dai percorsi di alternanza le aziende che violano i diritti dei lavoratori e danneggiano l`ambiente. Il primo passo del Ministro Bussetti deve essere l`annullamento dell`accordo tra Miur e i Campioni dell`Alternanza, che porta migliaia di studenti ad essere sfruttati da Zara, Eni e altre multinazionali senza alcuna esperienza formativa".

Andrea Torti, Coordinatore nazionale di Link Coordinamento Universitario, ha poi aggiunto: - "Il Ministro dell`Istruzione deve avviare un confronto reale con il mondo accademico. In questo momento la situazione degli atenei é critica, oggi i docenti iniziano un nuovo sciopero degli appelli mettendo a rischio le borse di studio degli studenti. Bussetti deve dare risposte rapide e concrete alla comunità accademica, con nuove risorse finanziarie da investire sull`Università tramite un progetto condiviso da docenti, studenti e ricercatori".