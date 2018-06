Meloni: «Governo? Salvini costretto a fare molte rinunce»

ROMA - Il centrodestra? «Non so dirle se esista come coalizione, lo vedremo». Così Giorgia Meloni ha risposto, in un'intervista al Messaggero, a una domanda sulle prospettive della coalizione con la quale si è presentata alle elezioni. «Posso dire - ha aggiunto - che è maggioritario come sentimento degli italiani perché dal 4 marzo abbiamo vinto tutte le elezioni e qualcosa mi dice che vinceremo anche le amministrative del 10 giugno. Quindi è un campo che va presidiato».

Sull'ipotesi che possa esserci un nuovo centrodestra che escluda Silvio Berlusconi, Meloni non si è sbilanciata: «Io non parlo di partiti, ma di un sentimento. Poi, come rappresentarlo e con chi, per quello che mi riguarda, è tutto da vedere. Certo, è difficile che il centrodestra come lo abbiamo conosciuto finora lo rivedremo in futuro».

Meloni ha spiegato di aver dato il via libera alla nascita del Governo, con la disponibilità all'astensione di FdI, di fronte «a un'aggressione con pochi precedenti da parte della speculazione finanziaria» ma ha precisato: «Io non ho mai chiesto ministeri per noi» e ha espresso le sue perplessità sulla tenuta del patto M5S-Lega: «Se Salvini deve rinunciare a Savona e, poi, anche a Meloni, certe idee soffriranno nel nuovo Esecutivo».