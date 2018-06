Delrio: Moavero equilibrato ma governo nasce sotto ombra partiti

Roma, 1 giu. - "Moavero Milanesi è una persona molto equilibrata e stimata in Europa che da qualche garanzia non solo a noi ma immagino anche al Quirinale. Il problema vero è chi è che dirige? Il problema vero di questi giorni è che è stata violata ripetutamente la prassi costituzionale. Il presidente del consiglio ha preso un programma dalle mani dei due partiti. Questo è un Governo che nasce sotto l'ombra della partitocrazia". Così il ministro uscente Graziano Delrio ha risposto alle domande di Serena Bortone, conduttrice di Agorà in onda su Rai3, sul nuovo governo. Alla conduttrice che gli ha fatto notare che Conte ha detto di aver partecipato alla stesura del contratto Delrio ha risposto: "Se Conte ha partecipato, perché non ha spostato lui direttamente Savona in un'altra casella?"