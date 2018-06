Gelmini: perplessi da contratto, incalziamo Lega su temi c.destra

Roma, 1 giu. - "Sul contratto abbiamo molte perplessità. Di certo la maggioranza di governo non rispecchia la coalizione di centrodestra uscita vincente il 4 marzo. Gli elettori avevano premiato il centrodestra unito". Così Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervistata da 'Il Giornale'.

"Non voterà la fiducia e - continua l'esponente azzurra - sarà schierata all'opposizione per rispetto degli italiani che ci hanno votato. Incalzeremo gli amici della Lega affinché i contenuti di centrodestra siano prioritari e non marginali. L`impressione è che questo governo sia a forte trazione grillina. Noi saremo le sentinelle del programma e del patto con gli elettori. Sarà - ha aggiunto - un'opposizione rigorosa, non pregiudiziale, ma senza sconti".

"Ci batteremo per legittima difesa, pace fiscale, difesa delle pensioni, detassazione dei contratti dei nuovi assunti, fiscalità ridotta sulla casa e per una seria politica industriale che punti su crescita, sviluppo e impresa", ha concluso.