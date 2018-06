Nugnes: sui diritti visioni differenti ma M5S può arginare la Lega

Roma, 1 giu. - "Non sono preoccupata ma in allerta": Paola Nugnes, senatrice del M5S vicina a Roberto Fico, non rinnega le sue critiche sul rapporto instaurato con la Lega ma spiega, in una intervista al Corriere della sera, che "c`è stata una buona volontà e senso di responsabilità a portare a termine un percorso su cui si è lavorato per molto tempo. Non voglio sottovalutare le distanze. Se c`è buona volontà si può lavorare bene", dice.

Con la Lega "sulla gestione dei diritti civili abbiamo due visioni differenti. E' anche vero che una Lega in orbita centrodestra potrebbe fare di peggio. Ecco perché- osserva l'esponente stellata - spero che la presenza del M5S sia un argine alle politiche di Salvini...". Ma quanto a formare un fronte unico per le Europee insieme al Carroccio, Nugnes è prudente: "Non le so rispondere a questa domanda. È prematura - averte - rispetto allo scenario politico attuale. Sono un`idealista pragmatica. Degli scenari da lei evocati se ne parlerà al momento opportuno".

Salvini, sottolinea Nugnes, "non lo conosco. Conosco invece diversi colleghi leghisti. Le posso dire però una cosa: la narrazione leghista è stata più una strategia di comunicazione. Certo, se certe posizioni, penso ad esempio a respingimenti per i migranti e legittima difesa, dovessero tradursi in provvedimenti preoccupanti per il Paese ne trarrei le conseguenze".

Voterà la fiducia? "Le premesse mi fanno essere allertata. Ma voglio al momento essere ottimista. Colgo segnale positivi come la presenza del generale Sergio Costa, ministro dell`Ambiente".