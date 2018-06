Fnomceo: bene un medico al Ministero della Salute

Roma, 1 giu. - "Alla collega Giulia Grillo, a nome di tutto il Comitato Centrale della Fnomceo, le nostre più vive congratulazioni e gli auguri di un lavoro buono e fruttuoso per la salute di tutti i cittadini". Così Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, accoglie la nomina di Giulia Grillo, medico legale, a ministro della Salute nel Governo Conte.

"La scelta di un medico per la Salute è un ottimo inizio per il Governo, e, insieme alle pagine sulla Sanità del Contratto di Governo, segno di una politica lungimirante che ha a cuore la Sanità pubblica e la Salute dei cittadini", continua Anelli.

"Come Fnomceo - conclude il presidente - rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con il Ministro, con il nuovo Governo e con il Parlamento, in particolare con i colleghi medici Senatori e Deputati, per promuovere una Sanità equa e solidale per tutti i cittadini, rimuovendo le disuguaglianze e sostenendo una gestione sempre più responsabile da parte dei professionisti della salute".