Delrio: «Governo del cambiamento? Anche quello fascista lo era»

ROMA - «Certamente è un governo del cambiamento, il problema è che si può cambiare in peggio. Anche il governo fascista era un governo del cambiamento in Italia». Lo ha dichiarato il presidente dei deputati del Pd, Graziano Delrio, ospite di Agorà su Rai3.

Alla conduttrice che gli ha chiesto se stava facendo paragoni Delrio ha risposto: «No, faccio per dire che hanno cambiato ma hanno cambiato in peggio, potrei fare tantissimi esempi. Cambiamento verso che cosa? Maggiore giustizia sociale? Perché allora fai la flat tax? Perché abbassi le tasse ai ricchi?».

POLITICHE DI DESTRA - A giudizio di Delrio, quello presieduto da Giuseppe Conte «è un governo che ha politiche di destra, impostate dalla Lega di Salvini che appartiene culturalmente alla nuova destra europea, protezionista, nazionalista, una cosa pericolosa».