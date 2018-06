Avvenire: speranze e allarmi per il governo della "strana coppia"

Roma, 1 giu. - "Governa la strana coppia": questo il titolo di apertura di Avvenire, che, in un editoriale a firma di Francesco Riccardi, definisce quello che si apre oggi con il giuramento dell'esecutivo giallo-verde di Giuseppe Conte un "tempo di speranze, allarmi, vigilanza".

"Siamo arrivati al paradosso di dover sperare - tutti, anche coloro che non li hanno votati - che l`anomala alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega sappia avviare una seria e utile azione di Governo", scrive il quotidiano della Conferenza episcopale italiana. "Senza nascondere le preoccupazioni alimentate dal programma anche adesso che il ministero dell`Economia e delle Finanze sta per essere affidato al professor Tria. Diciamolo chiaramente: nel "contratto" congegnato e firmato dai leader gialli e verdi ci sono intenzioni apprezzabili e condivisibili, come alcune attenzioni alla situazione dei più deboli, dei poveri, dei disabili. Ma gli strumenti individuati per raggiungere gli obiettivi fissati paiono spesso inadeguati o irrealistici perché privi di coperture. Mentre altri capitoli - tra l`altro proprio la riforma fiscale a favore delle famiglie di cui abbiamo scritto domenica scorsa - sembrano scomparsi dai radar nonostante il ritorno a un Ministero con esplicita competenza sulla famiglia e sulla disabilità. Altre istanze poi appaiono altamente pericolose, come la troppo evocata (e assolutamente disastrosa) uscita dal sistema dell`euro o anche solo il non rispetto di alcuni basilari vincoli europei. Sarebbe come decidere di non seguire le strisce delle corsie in autostrada: si può fare, ma c`è il caso di finire fuori carreggiata e magari in un burrone. E ancora, non convince una misura come la flat tax che di fatto 'premia' i redditi più alti proprio mentre aumentano le persone in povertà e crescono le diseguaglianze sociali. Preoccupano seriamente, infine, tutte le misure discriminatorie - e già bocciate preventivamente dalla Corte costituzionale - verso i bambini stranieri, gli slogan sugli sgomberi e i rimpatri di massa, l`idea di una legittima difesa che diventa illegittima offesa. Tuttavia, un Governo doveva nascere. Ed è auspicabile che i suoi nuovi leader - prosegue Riccardi - escano dalla loro più o meno lunga esperienza di opposizione, lascino i toni roboanti e spesso vacui della campagna elettorale per confrontarsi con la realtà. Con la sua complessità, tragicità e bellezza. Con la carne viva delle persone, perché, ad esempio, un conto è ragionare a distanza di 'sbarchi', un altro è fissare lo sguardo di chi ha attraversato il mare per sfuggire a torture, incrociare il suo dolore e le sue speranze. L`incontro con la realtà cambia: persone e politiche. L`inedito governo che nascerà, quindi, chiede a tutti maggiore responsabilità. Anzitutto a chi si appresta a sostenerlo, a chi ha votato quelle forze politiche, ma non meno a chi è scettico o decisamente contrario. Vigilando sempre, sostenendo o invece dando l`allarme, quando è il caso. Un nuovo impegno anche per i credenti, non per nulla invocato più volte nelle ultime settimane dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti. E da non intendere solo come un pur essenziale richiamo ai cattolici già presenti in politica o intenzionati a rimboccarsi le maniche da 'liberi e forti', ma anche come una chiamata più generale. A tutti gli uomini di buona volontà variamente impegnati nei corpi intermedi e nei diversi ruoli nella società, affinché aprano gli occhi e usino competenza e passione, per essere capaci di portare fino al Parlamento e al Governo le istanze più vere e profonde dell`Italia e degli italiani, senza pregiudizi né infingimenti. L`albero si riconosce dai frutti, e su quelli il governo andrà giudicato. Ma - conclude l'editoriale del giornale Cei - è compito di tutti noi controllare come viene coltivato, perché produca raccolti buoni e non avvelenati".

In una distinta analisi, l'economista Leonardo Becchetti, firma dell'Avvenire, prevede che, per quanto riguarda la politica economica del nuovo Governo, "con il collega ed amico Giovanni Tria al Ministero del Tesoro (oggi detto 'dell`Economia e delle Finanze') il Governo M5sLega dà un segnale innovatore, ma 'ortodosso' ed europeista. Quel segnale che il presidente Mattarella ha chiesto nel momento in cui con pacato e fermo coraggio ha detto no alla nomina di un altro professore, Paolo Savona, per lo stesso dicastero". E "ora dialogo con l`Europa, ma facendo i conti con la realtà".