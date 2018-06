Cottarelli: «Tropo rischiosa l'idea che per crescere bisogna fare deficit»

ROMA - Carlo Cottarelli ministro nel Governo M5S-Lega? Secondo l'economista, che ieri sera ha rimesso il mandato da presidente del Consiglio incaricato per c edere il passo all'esecutivo «politico» presieduto da Giuseppe Conte, questa ipotesi «non c'è mai stata. Se ci fosse stata non avrei accettato - ha spiegato a Radio Capital - perché ho detto che è un onore servire nel governo italiano, però bisogna essere d'accordo su certi obiettivi. Ci sono parti di programma che mi vanno benissimo, come la parte sulla corruzione, la lotta all'evasione fiscale, ma c'è questa idea fondamentale che per crescere di più si deve fare più deficit pubblico ma per un paese che ha un debito pubblico già alto è troppo rischioso. Non conosco paese al mondo che sia riuscito attraverso più deficit poi ad arrivare a ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil. Vediamo se queste idee funzionano».

ATTENZIONE ALLE PAROLE - Sull'ipotesi che l'aumento del deficit possa attirare le manovre della speculazione internazionale, Cottarelli ha detto: «Nell'immediato spero di no. La cosa importante per il governo sarà di stare attenti, non solo a quello che fanno, ma quello che dicono, soprattutto rispetto alla questione della partecipazione dell'Italia nell'area dell'euro che per me deve essere fuori discussione visto ciò che è successo negli ultimi giorni».

ITALIA FRAGILE - La durata del Governo, ha sostenuto l'ex commissario alla spending review, «dipende da quello che diranno e faranno. Sarà difficile realizzare tutte le promesse elettorali e poi dipende dal fatto che l'economia italiana possa essere colpita da shock. Noi siamo ancora fragili, dobbiamo muoverci per rendere l'economia più robusta, evitando uno shock dall'esterno».