Terracciano: Mosca aspetta veloce ripresa dialogo governo italiano

Mosca, 1 giu. - Mosca si aspetta di riprendere il dialogo con il nuovo governo italiano, capisce che c'è un "accento, contenuto nell`intesa Lega-5 Stelle, in particolare, a essere più attivi per cercare di superare il sistema sanzionatorio", ma sa anche bene che "nessuno è contento delle sanzioni in Italia". Lo afferma in un'intervista ad Askanews l'ambasciatore a Mosca Pasquale Quito Terracciano.

Il colloquio è avvenuto all'indomani del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, dove l'Italia era rappresentata dal capo missione, e "da una grande quantità e livello di imprenditori". L'importante evento economico, spesso indicato come la Davos russa, ha visto 143 Paesi rappresentati e oltre 17 mila partecipanti.