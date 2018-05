I Ministri del Governo Conte: Tria all'Economia, Europa a Savona

ROMA - Diciotto ministri in tutto, Giovanni Tria all'Economia, Paolo Savona agli Affari europei, Luigi Di Maio e Matteo Salvini vice-premier e Giancarlo Giorgetti sottosegretario a palazzo Chigi. E' questa la lista dei ministri che questa sera Giuseppe Conta ha portato al Quirinale.

SALVINI AGLI INTERNI - Di Maio e Salvini, ovviamente, oltre al ruolo di vice-premier hanno anche due dicasteri di peso, come previsto. Gli Interni per il leader della Lega e Lavoro e sviluppo economico per il capo politico M5s.

La Giustizia va ad Alfonso Bonafede, la Difesa ad Elisabetta Trenta, gli Esteri a Enzo Moavero Milanesi. Gian Marco Centinaio guiderà le Politiche agricole, Sergio Costa sarà ministro dell'Ambiente, Danilo Toninelli sarà alle Infrastrutture e trasporti, mentre l'Istruzione toccherà a Marco Bussetti, i Beni culturali ad Alberto Bonisoli e la Salute a Giulia Grillo.

EUROPA A SAVONA - Sei sono i ministri senza portafoglio: Riccardo Fraccaro ai Rapporti con il Parlamento, Giulia Bongiorno alla Pubblica amministrazione, Erika Stefani agli Affari regionali, Barbara Lezzi al Sud, Lorenzo Fontana ministro della Famiglia e, appunto, Savona agli Affari europei.