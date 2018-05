«Non abbiamo chiesto poltrone. Astensione sul patto M5s-Lega»

ROMA - La leader di Fratelli d'Italia ha fatto sapere che da parte di FdI non c'è stata alcuna richiesta di poltrone. «Non abbiamo mai chiesto poltrone in cambio dell’entrata nel governo. Ci asterremo sul voto di fiducia perchè manteniamo le nostre perplessità su questo esecutivo ma non vogliamo ostacolarne la nascita», ha affermato la Meloni.