Bernini: «No al programma 5 Stelle-Lega»

ROMA - «In questa crisi infinita Forza Italia è stata sempre coerente e responsabile. Noi non condividiamo il programma Cinque stelle - Lega, ma li invitiamo a dare presto un governo a questo Paese, per bloccare la speculazione finanziaria e per tutelare famiglie, imprese, lavoratori e risparmiatori. Chi vuole governare deve essere responsabile». Lo ha dichiarato al Tg1 Anna Maria Bernini, capo gruppo di Forza Italia al Senato.